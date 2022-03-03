Украинская Рада просит помощи с миротворцами у ООН

Верховная рада попросила ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев.

Генсека ООН Йенса Столтенберга призвали быть посредником в разрешении кризиса на Украине. Ранее генассамблея ООН приняла резолюцию по специальной операции России на Украине. Организация потребовала от Москвы вывести войска с территории соседнего государства.

Документ поддержали 141 государство, а воздержались 35. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия. В Минобороны РФ заявляли, что задачей спецоперации является демилитаризация киевского режима.