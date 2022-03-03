Путин: требования России ужесточатся в случае затягивания Киевом переговоров

Президент России Владимир Путин предупредил Украину о последствиях намеренного затягивания переговорного процесса с московской делегацией.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе беседы российского лидера с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», — сказал он.