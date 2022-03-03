Силовики задержали депутата Курчатовского районного совета Челябинска по делу о взятке

Силовики задержали главу совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова по подозрению в даче взятки, сообщили в ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время чиновника увезли на допрос в СК России. Он стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Другие детали инцидента пока не разглашаются.

Напомним, что Ершов стал известен после скандала с Константином Толкачевым в прошлом году. Мужчина должен был отдать коллеге 1,5 миллиона рублей, но этого не сделал. Заявитель смог вернуть деньги только через суд.