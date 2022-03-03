Ставка на Русских тренд. Станет ли мобилизация чиновников национальной традицией

Ульяновский губернатор Алексей Русских принял решение об отмене отпусков для чиновников своего правительства из-за тяжелой обстановки, связанной с проведением ВС РФ спецоперации на территории Украины. Станет ли это инструкцией для других регионов или же останется единоличной инициативой, разбиралась «Политика Сегодня».

Как считает директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политтехнолог Сергей Маркелов, все действия регионов по такому реагированию на украинские события стоит разделить на две части. По его словам, на 90% такие инициативы являются установкой из центра. В частности, прокатившееся по субъектам создание региональных антисанкционных штабов (по аналогии с федеральным), которые возглавляют губернаторы.

«И лишь на 10%, а может и на пять, оставят вот эту, так называемую экспериментальную часть, которая всей ситуации особо не вредит, но можно поупражняться и посмотреть федералам — вдруг коллективный разум из 85 губернаторов до чего-то додумается, и эту идею уместно будет масштабировать до уровня России», — отметил эксперт.

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Как вариант, кто-то на местах может предложить новые взаимоотношения с региональным бизнесом, кто-то создаст некий стабилизационный фонд или придумает новый закон в ответ на санкции и протащит его по областной думе. Соответственно, все это будет попадать в аналитические отчеты.

«Сказать, что такие идеи, в частности, ульяновская история прямо массово будут тиражироваться — не уверен. Почему? Во-первых, нам тоже нужно разделить реакцию людей на эти события. Используя медицинский термин, пока у всех реакция "травматическая". Знаете, когда человек после перелома или автомобильной катастрофы пребывает в травматическом шоке. Когда индивид может с оторванной ногой встать и пойти, чего через час он уже не сделает», — объяснил собеседник «ПС».

Сейчас эта фаза завязана на активную военную кампанию на Украине, а потому, считает Маркелов, все, что придумывается сейчас, является инициативой местных властей. Он добавил, что пока такие предложения будут лишь аккумулироваться, причем централизованно. А уже потом, когда острая фаза конфликта пройдет и начнется фаза рациональная, тогда и начнут начнут собирать всевозможные «вэкаэски», мобилизовывать чиновников, приграничные зоны будут думать, что делать с эвакуированными и т.д.

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«В этом смысле Русских молодец, конечно. Чиновники по определению должны работать. Но, если честно, то я не понимаю, зачем ульяновским чиновникам мобилизовываться, — удивился он. — Там и так черная дыра, где на семь метров в глубину абсолютное отсутствие экономики. Дотационная область, где кроме грязных дорог, убитых колхозов да уазиков толком ничего и нет».

По словам специалиста, было бы понятно, если бы мобилизовались Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, приграничные зоны. Но именно эти регионы — нет, спокойно создают себе штабы, размещают эвакуированных и не делают резких движений.

Очень мудрые, точные слова сказала известный российский политолог Алена Август, причем не только в адрес данной, конкретной инициативы, но и по поводу атмосферы, царящей сейчас в обществе:

«Я думаю, что сейчас, действительно, та ситуация, когда каждый боец на счету. А каждый чиновник теперь — это именно боец. Причем, боец как информационного фронта, так и человек, который должен обеспечивать спокойствие внутри страны, внутри своего региона».

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По словам Август, ситуация, в которой сейчас оказались самые обычные люди, она такова, что к ней не был готов никто. Ни один человек не ложился спать 23 февраля с мыслью, что завтра начнется спецоперация, кроме тех, кто был об этом в курсе по долгу службы. Поэтому, конечно, люди сейчас крайне встревожены. Люди в беспокойстве. Люди не понимают, куда бежать и что делать. У людей обостряются все страхи и все переживания. И именно сейчас многим из них нужна поддержка.

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