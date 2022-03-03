Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Всемирной федерации тхэквондо

Всемирная федерация тхэквондо сообщила о запрете российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях.

Об этом сообщается в пресс-службе World Taekwondo. Федерация на внеочередном заседании приняла решение о дальнейших действиях в связи с нынешней политической обстановкой.

«В поддержку рекомендаций МОК федерация постановила, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации тхэквондо до дальнейших уведомлений», — сообщается в заявлении.

В федерации отметили, что эти действия не были предприняты с целью наказать спортсменов за независящие от них обстоятельства. Однако главным интересом Всемирной федерации тхэквондо является «защита целостности соревнований».

Ранее Всемирная федерация тхэквондо отозвала у президента России Владимира Путина почетный черный пояс девятого дана, присвоенный ему в 2013 году.