На Украине ужесточили наказание за государственную измену

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон о значительном усилении ответственности за ряд преступлений.

Речь идет, в том числе, о государственной измене, мародерстве, а также диверсионной деятельности. Обвиняемым по этим статьям грозит максимальный срок лишения свободы — пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что Верховная рада поддержала закон президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. В связи с этим, всем жителям государства мужского пола в возрастной категории от 18 до 60 лет запретили покидать территорию страны.