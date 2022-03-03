Западу выгодно считать Россию «мировым злом» и оправдывать действия президента Украины Владимира Зеленского, заявила политтехнолог Наталия Елисеева.

Специалист уверена, что все события, которые происходят на международной арене последние несколько лет, продиктованы целью выставить Россию агрессором. При этом Евросоюз фактически закрывает глаза на происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Закрывают глаза на то, как на Украину подтягивается различное вооружение. Все зарубежные средства информации работают на то, чтобы заявить о незаконных основаниях для проведения спецоперации, хотя все основания были подробно объяснены в том числе Владимиром Путиным. Для западного мира, к сожалению, наших условий не существует, они действуют как им хочется», — объяснила Елисеева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Владимир Зеленский, по словам политтехнолога, является прямым проводником западной политики. Он напрямую заинтересован в том, чтобы конфликт длился как можно дольше, а Россия продолжала быть «страной-агрессором».

Вынужденная спецоперация России на Украине началась по решению президента Владимира Путина 24 февраля. По словам главы государства, киевский режим своей многолетней агрессией, направленной против жителей Донбасса, не оставил Москве иного выбора.