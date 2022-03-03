Баранец о жесткой реакции РФ на приближение НАТО: медведь проснулся и показал зубы

Североатлантический Альянс на протяжении 30 лет не обращал внимания на обеспокоенности и аргументы России, говорившей об опасности устремления Украины в НАТО, и только после этого русский медведь проснулся и показал зубы.

Об этом в комментарии информагентству «Народные Новости» заявил военный обозреватель «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, слова которого приводит «Вести.Ru» высказал мнение, что рано или поздно вопрос североатлантических устремлений Киева должен был взорваться, и Москва об этом неоднократно всех предупреждала.

Теперь же, по словам дипломата, Москву крайне беспокоят продолжающиеся поставки оружия из стран НАТО украинским вооруженным формированиям, а поднятый в нынешней ситуации вопрос принятия Украины в Евросоюз и вовсе в голове не укладывается.

Запад, считает Грушко, убежден в своей победе в холодной войне, и отталкиваясь от этого, полагает, что имеет право диктовать другим странам свои правила. Поэтому Запад позволяет себе вести очень опасную игру, но рано или поздно НАТО придется договариваться с Москвой о гарантиях безопасности, так как это и в интересах самого Альянса.

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Комментируя эти слова Александра Грушко, Виктор Баранец напомнил, что западный военный блок на протяжении 30 лет накалял обстановку у российских границ, хотя Москва ежегодно «по тысяче раз» предупреждала о недопустимости и опасности такой политики, напоминая и об устных гарантиях нерасширения НАТО на восток, и даже предъявляя документы.

Так недавно в британских архивах был обнаружен протокол беседы главы Советского Союза Михаила Горбачева с госсекретарем США Джеймсом Бейкером, в котором содержится подтверждение того, что Запад действительно обещал Москве не расширять НАТО в восточном направлении. Но нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг продолжает все отрицать.

«Процесс наваливания НАТО на наши границы продолжался более 30 лет. Мы непозволительно находились в стратегическом отступлении. Никакие наши дипломатические, политические, военные угрозы не помогали. Этот зверь приближался к нашим границам, пожирая одного нашего бывшего союзника за другим, отхапывая у нас республики бывшего СССР, насыщая их различными группировками и вооружениями», — подчеркнул Баранец.

А Россия, по его словам, уже устала повторять очевидно — НАТО строит у российских границ не мясокомбинаты и пивоваренные фабрики, а возводит реальную военную инфраструктуру. У границ РФ уже размещаются военные самолеты, корабли, танки, разведывательные структуры, спецназ и тому подобное.

ФБА «Экономика сегодня» /

Поэтому нет ничего удивительного в том, что чаша терпения Москвы в какой-то момент переполнилась.

«Все это надвигалось на наши границы. В 1997 году у нас был шанс договориться с НАТО. Мы даже подписали с ними основополагающий документ, своего рода конституцию наших дальнейших отношений. Альянс на это начхал и полез еще дальше. Более того, стал залезать в наш «предбанник», встал под окнами — начал раскрывать пасть на Украину, Грузию, Молдавию. И что, мы должны были на это все просто смотреть? Вот, в декабре 2021 года русский медведь наконец-то проснулся и стал показывать зубы», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик и подписала с ними соглашения о взаимопомощи и военно-технической поддержке. 24 февраля, выполняя взятые на себя обязательства по защите ЛНР и ДНР, Россия начала на территории Украины специальную военную операцию по защите Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.