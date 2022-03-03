Процесс по урегулированию ситуации на Украине будет затягиваться со стороны Киева и Запада. К такому выводу пришла политтехнолог Наталия Елисеева, комментируя предстоящие переговоры Москвы и киевской делегации.

По словам эксперта, Россия четко обозначила свою позицию и озвучила цели, которые намерена реализовать. Украина же хочет добиться отмены спецоперации РФ без соблюдения договоренностей.

«Я полагаю, процесс будет затягиваться. Безусловно, США заявляют о готовности к дипломатической работе, но, опять же, на определенных условиях. Абсолютным "агрессором", конечно, в данной ситуации выставляют Россию. Однако на действия Украины Америка упорно закрывает глаза», — отметила Елисеева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Киев на протяжении долгого времени совершал преступления в отношении мирного русскоговорящего населения Украины. Из-за этого президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации в соседней стране для защиты граждан от агрессии украинской власти.