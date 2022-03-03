Политолог Кедми: украинские радикалы разрушили хитрый план США по уничтожению России

Украинские националисты сорвали хитрый план Соединенных Штатов по уничтожению российского государства. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, главной целью США остается ликвидация мощи Китая. Однако для этого Вашингтону необходимо сначала справиться с Москвой. Белый дом рассчитывал реализовать свой антироссийский план к 2025 году при помощи обострения ситуации вокруг Украины и Грузии, однако киевские радикалы, пришедшие к власти в стране в 2014 году, спутали Западу все карты.

«Американцы думали, что у них время есть. Но Россия, политика Путина, российские достижения в военной промышленности и экономике спутали им все карты. Оказывается, экономика РФ, несмотря на все страхи, более устойчива, чем они думали. Больше всего они навредили, нагадили сами себе в 2014 году с Украиной» — сказал Кедми в эфире «Вести FM».

Политолог подчеркнул, что украинские националисты являются неуправляемыми отморозками. Они разрушили все планы США, начав действовать на несколько шагов вперед, пугая русскоязычное население.

«Результат этого — Крым и Донбасс», — заключил эксперт.

Яков Кедми ранее назвал имя человека, который может отменить все западные санкции против России. По его мнению, на это способен министр обороны РФ Сергей Шойгу.