УЕФА решит судьбу главы РФС Дюкова в исполкоме организации на ближайшем собрании

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков может лишиться должности из-за ситуации на Украине.

На внеочередном собрании исполкома УЕФА планирует обсудить будущее Дюкова, сообщает Daily Mail. По словам источника, глава РФС является вторым по влиятельности человеком в комитете. При этом в УЕФА подчеркнули, что изучают возможные меры «с точки зрения закона», и пока Александр Дюков остается членом исполнительного комитета.

Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что, несмотря на отстранение клубов из России от участия в международных турнирах, Александр Дюков сохранит свои должности в организации.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите республик Донбасса, поскольку главы ЛНР и ДНР попросили его о помощи. На протяжении восьми лет мирные граждане Донецкой и Луганской народных республик подвергались притеснению со стороны Украины.