Грузия по примеру Украины подала заявку на вступление в Европейский союз

Тбилиси может стать участником Европейского союза. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что грузинские власти 3 марта направили в ЕС заявку на вступление. Гарибашвили указал на важность этого шага Тбилиси в сторону европейской интеграции.

«Подача заявки на членство в ЕС — этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в единой европейской семье. Грузия — европейское государство», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Молдавия, следуя украинскому примеру, намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Европейский союз. Соответствующее заявление сделала президент республики Майя Санду.