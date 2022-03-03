Путин обозначил Макрону российские условия в контексте переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин подробно изложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону российские условия в контексте переговоров с представителями Украины.

В сообщении Кремля говорится, что речь идет в первую очередь о демилитаризации и нейтральном статусе Украины. По словам Путина, Россия хочет добиться того, чтобы с украинской территории никогда не исходила угроза для Москвы.

Ранее российский лидер заявил, что задачи спецоперации ВС РФ на Украине будут в любом случае выполнены. Он также рассказал Макрону, что неонацисты играют существенную роль в государственной политике Киева.