Вооруженные силы России будут выполнять поставленные в рамках спецоперации на Украине задачи при любом развитии ситуации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также глава российского государства дал пояснения лидеру Франции по поводу существенной роли националистов в государственной политике киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью выполнят поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.