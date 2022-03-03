Никулин: суета США из-за лабораторий на Украине говорит о нарушении Вашингтоном конвенции о биооружии

Заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова об американских биолабораториях на Украине может говорить о нарушении Вашингтоном конвенции от 1972 года, считает военный эксперт Игорь Никулин.

Глава МИД РФ ранее отметил большую обеспокоенность руководства Соединенных Штатов по поводу обстановки вокруг американских военных лабораторий на территориях Киева и Одессы. Как сообщает телеканал «360», бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что Вашингтон откровенно нарушает конвенцию по биологическому и токсинному оружию от 1972 года, чем и объясняется реакция Пентагона.

«США так и не ратифицировали (конвенцию по биологическому и токсинному оружию. — Прим. ред.) за 50 лет и просто перенесли все свои испытания на территорию третьих стран, и, видимо, у них есть что прятать, раз они так засуетились», — констатировал Никулин.

Российским силам на Украине надо действовать оперативно, чтобы успеть поймать за руку западных «партнеров», резюмировал военный эксперт.