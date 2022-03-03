Дандыкин: Теоретический ядерный удар по России мог произойти вскоре после угрозы Зеленского

Ядерный удар по России со стороны Украины мог произойти в «достаточно короткой перспективе», заявил военный эксперт и капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, у украинских властей были все возможности для того, чтобы создать грязную бомбу и использовать ее вместе с оперативно-тактическим комплексом «Точка-У», чья ракета 1 марта была выпущена ВСУ по российскому Таганрогу — заряд был сбит системой ПВО.

«"Точка-У" имеет дальность 120 километров. На нее можно поставить грязную бомбу: у них есть компоненты ядерного топлива, четыре действующих атомные станции и законсервированная Чернобыльская АЭС. На заводе Южмаш могли остаться заделы для создания ракет с еще большим радиусом действия на несколько тысяч километров — полторы, две тысячи. Украина ведь раньше делала в СССР ракеты для ракетных войск союзного значения. Наверное, не все было разграблено и убито», — рассказал Дандыкин в комментарии «ПС».

Напомним, 19 февраля Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что пересмотрит отказ Киева от ядерного оружия. Он поставил ультиматум: либо Украина получит «гарантии безопасности», либо будет считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения от 1994 года будут «поставлены под сомнение».

Global Look Press / Lu Yang

Образумить президента Украины попыталась посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, заявившая, что Будапештский меморандум — это «действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права, но сейчас нужно пробовать сделать все, чтобы избежать войны». Однако киевский режим был настроен решительно.

О восстановлении ядерного статуса первый раз в Минобороны Украины заявили в 2014 году, в ультимативной форме призвав Запад оказать Киеву военную помощь. В 2016 году закон об отмене условий Будапештского меморандума внесли в Верховную раду депутаты от националистической Радикальной партии Олега Ляшко. В 2018 год секретарь СНБО Александр Турчинов назвал Будапештский меморандум «большой ошибкой».

Угроза Зеленского прозвучала серьезно, считает Дандыкин. Учитывая характер боевых действий, ведущихся со стороны националистических батальонов, которые прикрываются мирными жителями и не дают им выйти по гуманитарным коридорам, подлая ядерная атака на территории РФ вполне могла случиться. 2 марта СК России уже возбудил дело по факту обстрела Белгородской области и Крыма со стороны Украины.

Предоставлено автором публикации / Александр Симонов

Эксперт подчеркнул, что Зеленского, озвучившего мрачную угрозу ядерным оружием, европейский истеблишмент встречал на Мюнхенской конференции аплодисментами.

«Это была последняя капля после срыва всех договоренностей по Минску-2, после геноцида в Донбассе. Из артиста "Квартала-95" получилась зловещая фигура президента Зеленского, который озвучивает ядерные угрозы. Думаю, ядерный удар грязной бомбой со стороны Украины вполне мог бы быть, причем в достаточно короткой перспективе», — заключил Дандыкин.

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