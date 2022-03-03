Премьер Франции Кастекс: Путин и Макрон обсудили гуманитарные вопросы по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине, сообщил французский премьер-министр Жан Кастекс.

По словам главы правительства, политики обсудили гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что французский лидер позвонил Путину после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках диалога Макрон и Путин обсудили украинский кризис. Переговоры глав государств продолжались полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин инициировал проведение спецоперации на Украине на фоне преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса. Российские войска намерены провести денацификацию и демилитаризацию страны.