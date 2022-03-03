Сборная Польши автоматически выйдет в финал стыков ЧМ-2022 после отстранения России

Сборная Польши по футболу получит прямой выход в финал стыковых матчей ЧМ-2022 в Катаре после отстранения России от соревнований.

Согласно данным польского издания Przeglad Sportowy, Международная федерация футбола (ФИФА) изучала вариант проведения небольшого турнира с участием команд Польши, Швеции и Чехии, но из-за логистических проблем и поиском «окон» для матчей от этой идеи отказалась.

Также рассматривалась замена команды России на сборные Словакии или Венгрии, но организация этих игр дорого обошлась бы ФИФА. В связи с этим было принято решение по автоматическому выходу поляков в финал стыков.

В понедельник ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных стартах под эгидой двух организаций на неопределенный срок.