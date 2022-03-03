Рима Баталова назвала кошмаром решение МПК о недопуске россиян на Паралимпиаду

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении российских спортсменов — за гранью добра и зла, заявила тринадцатикратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова.

По ее словам, от такого решения пострадали самые незащищенные спортсмены, многие из которых шли к участию в Паралимпийских играх долгие годы. При этом Баталова подчеркнула, что для ряда паралимпийцев это главные соревнования в жизни.

«Это шок, кошмар и полное опустошение. Мы долго терпели издевательства, выступали под нейтральным флагом, были лишены возможности видеть наш флаг и слушать гимн в честь наших побед. Мы терпели все это и добивались результатов вопреки всему, превозмогая боль, горечь и разочарование», — приводит слова Баталовой Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

В среду исполком МПК из-за ситуации на Украине решил допустить российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине в нейтральном статусе — без гимна и флага. Однако менее чем через сутки изменил свое решение на недопуск. В организации объяснили такой вердикт угрозой бойкота со стороны многих иностранных спортсменов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о старте специальной операции в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что это решение вынужденное, принято в соответствии с нормами международного права и для защиты мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.