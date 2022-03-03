Нардеп Арахамия: переговоры с Россией начнутся через два часа

Переговоры Украины и России начнутся через два часа, заявил депутат Верховной рады Давид Арахамия.

Арахамия является представителем киевской делегации на переговорах с Москвой. В Facebook он написал, что они уже выдвинулись на встречу. Как отметил еще один делегат от Киева Михаил Подоляк, представители Украины летят на переговоры на вертолетах.

«Программа минимум — гуманитарные коридоры, далее по обстоятельствам», — написал он в соцсети.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация дожидается киевскую сторону в Белоруссии. Представители Москвы прибыли на переговоры вечером 2 марта.