Экс-биатлонистка Резцова назвала несправедливым отстранение россиян от Паралимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян от Игр в Пекине.

Резцова заявила, что политика должна оставаться политикой. Экс-биатлонистка назвала происходящее беспределом и несправедливым решением.

«Наша сборная работала четыре года, чтобы выступить на Паралимпийских играх, а их вот так отстраняют. Так не должно быть! Это же люди, настоящие трудяги!» — отметила спортсменка.

Резцова заявила, что ей очень обидно за российских паралимпийцев. Напомним, Международный паралимпийский комитет 3 марта отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, в среду было принято решение об их допуске к соревнованиям в нейтральном статусе.