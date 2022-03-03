Российский этап «Формулы-1» не будет проводиться до 2025 года

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» расторгло соглашение о проведении Гран-при России.

Контракт на проведение российского этапа гонок был рассчитан до 2025 года. Гран-при России, который проводится с 2014 года в Олимпийском парке Сочи, был исключен из календаря сезона-2022. Начиная с 2023 года гонки в России планировалось проводить в Петербурге на автодроме «Игора драйв».

Санкции постепенно затрагивают все виды российского спорта. Так, Международный паралимпийский комитет за день до старта Игр объявил, что отстранил российских атлетов от соревнований, хотя днем ранее сообщал, что разрешит паралимпийцам бороться за медали в нейтральном статусе.