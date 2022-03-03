Третья мировая и переговоры с Украиной. О чем Лавров говорил с журналистами западных СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию в режиме онлайн с журналистами западных СМИ. В течение часа глава российской дипломатии отвечал на вопросы о спецоперации России по защите жителей Донбасса, переговорах с Украиной, отношениях с НАТО и ядерной войне. О самом важном — в материале «Политики Сегодня».

О переговорах

Один из самых частых вопросов, который задавали Лаврову иностранные журналисты, касался переговоров между Россией и Украиной и их эффективности. Министр подчеркнул, что даже если Киеву и Москве удастся договориться, и стороны подпишут документы о мире, заявленная Россией спецоперация по демилитаризации продолжится. Ровно до тех пор, пока РФ не уничтожит все военные объекты, угрожающие безопасности страны.

В том, что решение конфликта будет найдено, глава МИД уверен. По его словам, требования, которые для России являются минимальными, «хорошо известны» украинской стороне еще после первого раунда переговоров в Гомеле. Ко второму этапу, назначенному на 3 марта в Беловежской пуще, Киев должен был сформулировать свои условия.

«Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Но, наверняка, они получают указания из Вашингтона, в этом сомнений нет. Эта страна совершенно несамостоятельная», – отметил дипломат.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время, подчеркнул министр, решать дальнейшую судьбу Украины должен только ее народ. Россия лишь хочет получить для себя гарантии безопасности.

О санкциях

Антироссийские санкции, которые сегодня пачками лоббируют и принимают европейские и американские элиты, глава российской дипломатии назвал «налогом на независимость». Он отметил, что тем самым Запад дает РФ возможность проводить независимую политику.

«Я уверен, что эта истерия пройдет. Перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном условии — исключительно на основе равноправия и учета интересов друг друга», – заявил Лавров.

Об отношениях с Западом

Также российскому политику в разговоре с журналистами пришлось неоднократно напомнить, что интересы России на Западе всегда ущемлялись «самым грубым образом». А после госпереворота на Украине, США начали создавать из республики «плацдарм для подрыва всего русского». И именно это привело к началу вооруженного конфликта в Донбассе восемь лет назад.

«Люди гибли тысячами. Около 14 тысяч человек погибло за 8 лет войны в Донбассе. Никому из СМИ Запада даже мысль не пришла съездить в Донбасс и посмотреть, как живут люди, которых украинский режим объявил террористами. Хотя они ни на кого не нападали, на них напали», – подчеркнул спикер.

Федеральное агентство новостей /

На замечание французского журналиста о том, что в ООН против резолюции о прекращении спецоперации России проголосовали всего 4 страны, Лавров ответил детально. По его словам, в Ассамблее есть множество стран, которые не расценивают действия РФ как нападение. Вот только их угрозами заставили молчать США.

«Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги добиваются таких результатов. Чистый шантаж, выкручивание рук, впрямую говорят всем без исключения странам: "Будет голосование, вы обязаны голосовать так, как мы скажем". Напоминают деятелям зарубежных стран, у кого есть счета на Западе, у кого дети там учатся. Такими методами достигается дипломатический триумф. Я вас поздравляю», – иронизировал глава МИД.

Он также добавил, что Россия не ощущает «политического одиночества», и упрекнул западных коллег в двойных стандартах. По словам Лаврова, они навешивают на Россию ярлык агрессора, но забывают, например, о том, как силы НАТО бомбили Югославию в конце 90-х годов.

О третьей мировой

Что касается возможности ядерной войны, министр иностранных дел заявил, что разговоры об этом начала вести не Россия, а западные страны.

Он напомнил слова коллеги из Франции Жан-Ив Ле Дриана о том, что у Парижа тоже есть атомные бомбы. Угрозы президента Украины Владимира Зеленского о возрождении ядерного потенциала страны и, наконец, генсека НАТО Йенса Столтенберга, который говорил о возможности размещения ядерного оружия у границ РФ.

«Тему ядерной войны, Третьей мировой не мы поднимаем. Она нужна для того, чтобы держать в постоянном напряжении западную аудиторию», – заключил Лавров.

wikipedia.org / US military /Public Domain

О фейках

Многочисленные вопросы о фейках и якобы агрессивном поведении российских военных на Украине тоже нашли место на пресс-конференции. Напомним, с начала спецоперации в Сети были обнародованы уже десятки ложных фото, видео и сообщений о плененных российских солдатах, обстрелах жилых кварталов войсками РФ и других провокаций.

Глава МИД в очередной раз заверил, что у российской армии есть четкий приказ — использовать высокоточное оружие исключительно против военных объектов. Не стреляют даже по казармам украинских бойцов, подчеркнул Лавров. Он напомнил, что провокации устраивает украинская сторона, размещая свою технику, подлежащую уничтожению, на улицах городов и даже на крышах домов.

«Вы [западные СМИ], я знаю, любите слово "убийца". Вот на стороне Киева сейчас воюют настоящие убийцы», – подвел черту министр.

Кроме того, европейские дипломаты, по словам министра, пытаются закрыть в своих странах российские СМИ, чтобы мнение о России на Западе оставалось однобоким.