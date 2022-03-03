Политолог Перенджиев: Киев играет с Россией на фоне переговоров по разрешению кризиса

Действия украинской делегации на переговорах с Россией по разрешению кризисной ситуации свидетельствуют о том, что Киев находится под управлением извне. Соответствующее заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев.

Таким образом эксперт прокомментировал изменение Киевом места встречи, которая должна была состояться в Беловежской Пуще, из-за нежелания обсуждать деэскалацию сложившейся обстановки там. Об этом пишет телеканал «360».

Политолог обратил внимание на то, что киевский режим — вместо того, чтобы искать с Россией выход из напряженной ситуации вокруг Украины — устроил политико-дипломатические игры с Москвой. Именно поэтому эксперт усомнился в эффективности второго раунда переговоров.

«Как только эти игры прекратятся и начнется серьезное поведение, начиная с формы одежды для переговоров, вот тогда мы будем говорить, что мы куда-то двинемся вперед», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Киев не торопится разрешать украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.