Мощная кибератака обрушилась на онлайн-сервисы Общественной палаты России

Организованная группа хакеров совершила мощную кибератаку на онлайн-сервисы Общественной палаты России.

Нарушения в работе интернет-ресурсов начали возникать еще накануне, когда проходил брифинг патриотических и молодежных НКО. Позднее вечером атака на сайты усилилась, что привело к крупным сбоям в их работе.

«Очевидно, мы наблюдаем попытку со стороны хакерского интернационала воздействовать на российское гражданское общество в условиях проведения СВО. Все эти попытки будут пресечены, а консолидация патриотических НКО только укрепится», — заявил руководитель Рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.

На данный момент IT-специалисты Общественной палаты продолжают работать над восстановлением сервисов после осуществленных кибератак. В связи с этим на онлайн-платформах могут возникать определенные сложности.