Лавров: французы «петушатся» по поводу наличия в их стране ядерного оружия

Французские политики очень любят «петушиться». Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал заявление главы французского МИД Жан-ив Ле Дриана, который сообщил, что президент России Владимир Путин должен помнить, что во Франции имеется ядерное оружие.

«Он сейчас очень любит гарцевать. Петух — у французов национальный символ. Так петушатся они очень часто», – прокомментировал Лавров.

Свое мнение российский министр выразил во время интервью представителям средств массовой информации на фоне обострения кризиса вокруг Украины.

Ранее Лавров заявил, что Москва была готова к западным санкциям в отношении экономики страны, однако не ожидал, что ограничения затронут журналистов, спортсменов и деятелей культуры. По его словам, Россия удивилась такому решению европейских стран. Российским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях, также закрылись некоторые выставки художников РФ.