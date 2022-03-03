Кедми рассказал о главном просчете США в игре против России

Радикалы, которые пришли к власти на Украине в результате Евромайдана 2014 года, спутали Соединенным Штатам Америки все планы по уничтожению России.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который считает, что глобальный план Вашингтона заключается в том, чтобы к 2030 году ликвидировать Китай, как мировую державу.

По мнению американских аналитиков, именно к 2030 году Китай мог бы достичь такого уровня экономической, политической и военной мощи, что и для США, и для НАТО победа над ним могла бы оказаться непосильной. И для того, чтобы справиться с этой задачей, американцам необходимо заблаговременно справиться с Россией – это планировалось сделать ориентировочно к 2025 году.

Выполняя эту задачу, Запад старался противостоять России там, где позиции Соединенных Штатов и Евросоюза сильнее – в экономической области. А там, где их позиции слабее, чем у России, например, в том, что касается военных и стратегических возможностей, американцы всеми силами старались избегать конфронтации.

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По мнению Якова Кедми, антироссийский план США как раз подразумевал включение Грузии и Украины в состав Североатлантического военного блока, но западные кукловоды сильно ошиблись, сделав ставку на радикальных националистов.

«Американцы думали, что у них время есть. Но Россия, политика (президента РФ Владимира) Путина, российские достижения в военной промышленности и экономике спутали им все карты. Оказывается, экономика РФ, несмотря на все страхи, более устойчива, чем они думали. Больше всего они навредили, нагадили сами себе в 2014 году с Украиной. Совершенно по глупости – чего они торопились?», — удивился политолог.

Американцам и их ставленникам, если они хотели оторвать Украину от России навсегда, следовало не спешить, действовать поступательно, шаг за шагом вытесняя их этой страны русскую культуру и русский язык, вместе с их носителями. А украинские националисты, которых Вашингтон использовал для осуществления госпереворота на Украине, оказались неуправляемыми отморозками, которые нарушили все планы американских аналитиков.

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«Они спутали американцам карты, потому что пошли на два-три шага вперед, более резко, напугав русскоязычное население на Украине. Результат этого – Крым и Донбасс», — подчеркнул эксперт.

При этом Кедми особо отметил, что американцы уделяли большое внимание Крыму и торопились реализовать свои планы, чтобы не допустить продления до 2028 года аренды Севастополя. Но в итоге их спешка привела к воссоединению полуострова с Россией, благодаря чему у РФ появился выход в Средиземное море. Так как именно крымский успех привел к тому, что Россия смогла разместить свои военные базы в Сирии, и тем самым отбросить Военно-морские силы США до Неаполя, заключил военный эксперт.