Кипр приостановил выдачу про-виз туристам из России

Власти Кипра заявили о приостановке выдачи электронных про-виз гражданам России. Об этом сообщили эксперты АТОР.

Выдача виз консульствами была приостановлена, так как система упрощенного предоставления разрешения на въезд действует только при наличии прямых рейсов между двумя странами. Отмечается, что такие перелеты сейчас не производятся. Это связано с тем, что власти Кипра приняли решение присоединится к санкциям стран Европейского союза в сторону России.

Однако россияне по-прежнему могут путешествовать на Кипр. Для этого им необходимо осуществлять пересадки в Белграде, Дубае, Ереване, Каире и Бейруте.