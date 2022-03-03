Депутат Свищев призвал оспорить решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев убежден — Международный паралимпийский комитет (МПК) был подвержен давлению.

Свищев назвал решение МПК об отстранении российских атлетов от Паралимпийских игр в Пекине крайне непоследовательным. Вердикт необходимо оспорить.

«Думаю, что на комитет было давление, начали уходить спонсоры. И они этого давления на выдержали. Политизация спорта дошла дальше некуда. Будем оспаривать», — отметил депутат в комментарии для ТАСС.

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Играх в качестве атлетов с нейтральной стороны. Организация кардинально изменила свое решение 3 марта, запретив представителям Белоруссии и России участвовать в турнирах.