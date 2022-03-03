Матыцин сообщил о готовящемся иске в CAS после недопуска России на Паралимпиаду

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин рассказал, что ведомство готовит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения о недопуске спортсменов на зимние Паралимпийские игры в Пекине.

В ходе пресс-конференции с журналистами Матыцин сообщил, что российская сторона готовит иск в CAS, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношении российских спортсменов. Он также подчеркнул, что делается все в ускоренном режиме, поскольку необходимо, чтобы заявление рассмотрели до старта Паралимпиады.

Ранее МПК объявил, что не допустит участников России и Белоруссии до участия в соревнованиях, хотя ранее разрешил им выступать в качестве нейтральной стороны.