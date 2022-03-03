Автобус с украинцами опрокинулся в кювет на территории Польши

Перевозивший украинцев автобус попал в аварию на территории Польши, в результате чего травмы получили четверо детей, сообщила в четверг пресс-секретарь полиции Свидника Эльвира Домарадзкая.

«В четверг на автодороге №17 произошло ДТП с автобусом... Это были граждане Украины», — говорится в сообщении Домарадзкой.

Она уточнила, что транспортное средство пересекло границу Польши на переходе в Гребенном и направилось в Люблин. В какой-то момент автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В момент ЧП в салоне находилось 73 человек, в том числе два водителя. Информации о состоянии здоровья пострадавших нет.