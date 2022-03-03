Спикер Госдумы Володин заявил о необходимости принять поправку о наказании за фейки о ВС РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять поправку об ответственности за фейки о ВС РФ. По словам парламентария, депутаты рассмотрят этот вопрос на заседании 4 марта.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что Россия не может не реагировать на информационную войну, которую развернули различные социальные сети, мессенджеры и видеоресурсы, находящиеся под контролем США. К таковым относятся популярные в России Instagram, Facebook, Twitter и Youtube.

Ранее стало известно, что поправку об ужесточении наказания за фейки о действиях ВС РФ одобрили в Госдуме. Соответствующее решение огласил Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.