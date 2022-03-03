ОКР поможет отстраненным от соревнований спортсменам защитить свои права в суде

Олимпийский комитет России (ОКР) будет помогать российским атлетам и спортивным федерациям защищать свои права в суде.

ОКР заявил, что в требованиях МОК отстранить российских спортсменов от международных соревнований нет ни одного правового основания для принятия рассматриваемых решений. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном на сайте.

Исполком ОКР назвал действия МОК и спортивных организаций в отношении россиян на международных турнирах необоснованными и дискриминационными. ОКР заявил, что готов оказать всемерную поддержку спортсменам и общероссийским спортивным федерациям по защите их нарушенных прав в судебном порядке и иными цивилизованными способами.