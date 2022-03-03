Роскосмос заявил, что все российские сотрудники покинули космодром Куру

Последние 56 сотрудников, работавших на космодроме Куру Гвианского космического центра, отправились в Россию.

Евросоюз и США объявили о введении санкций против российской космонавтики 24 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на это объявил о прекращении запуска ракет «Союз» с расположенного в Гвиане космодрома Куру.

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — заявили в пресс-службе.

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» изобрели инновационный электроракетный двигатель. В будущем его могут использовать для полетов на Луну и Марс, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе, цель которой заключается в прекращении кровопролития в ДНР и ЛНР.