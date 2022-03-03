Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Роскосмос заявил, что все российские сотрудники покинули космодром Куру

Общество
Роскосмос заявил, что все российские сотрудники покинули космодром Куру

Последние 56 сотрудников, работавших на космодроме Куру Гвианского космического центра, отправились в Россию.

Евросоюз и США объявили о введении санкций против российской космонавтики 24 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на это объявил о прекращении запуска ракет «Союз» с расположенного в Гвиане космодрома Куру.

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — заявили в пресс-службе.

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» изобрели инновационный электроракетный двигатель. В будущем его могут использовать для полетов на Луну и Марс, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе, цель которой заключается в прекращении кровопролития в ДНР и ЛНР.

#донбасс #роскосмос #космодром куру
Фильм Солнцепек