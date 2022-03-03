«Народ напуган и ожесточен»: жительница Днепра рассказала о ситуации в городе

Жительница Днепра рассказала журналистам ФАН о текущей обстановке в городе и призналась, что люди очень напуганы.

Она отметила, что в эти дни на улицах Днепра тихо, но часто включают воздушную тревогу. Мужчины грустят из-за запрета на продажу алкоголя, женщины скупают лекарства и продукты.

«Во вторник в Запорожской области взорвали южный мост, чтобы не было сообщения с нами. У нас в городе тоже готовятся взрывать мосты через Днепр, если будет наступление. Молодежь «заряжена». Народ напуган и ожесточен», ― поделилась женщина с ФАН.

По словам украинки, в магазинах в два раза выросли цены, а товаров почти не осталось. Она подчеркнула, что в области есть собственные производства муки, круп, овощей, мяса и молочных продуктов, а дефицит создается искусственно.

«Как говорится, кому война, а кому мать родная. Вот и вся суть нашей нации», ― подытожила жительница Днепра.

Женщина добавила, что из больниц выписывают пациентов, чтобы освободить койки для раненых, а в реанимации просто не оказывают помощь «бесперспективным», оставляя их на произвол судьбы.