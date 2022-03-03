Песков сообщил о подозрениях России в намеренном затягивании переговоров со стороны Украины

Киев не торопится разрешать украинский кризис. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, на такие мысли наводят действия представителей Украины в диалоге на фоне спецоперации РФ по защите республик Донбасса.

«У РФ есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, что российская делегация прибыла на встречу с киевской стороной 2 марта. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что нежелание Киева встречаться в Беловежской Пуще можно объяснить ассоциациями. К такому выводу пришел политолог Юрий Воскресенский.