Шесть дней в другой стране. Дугин заявил о кардинальном изменении России из-за операции на Украине

С момента начала военной операции ВС РФ на Украине россияне живут в другой стране, уверен философ Александр Дугин. Граждане РФ «вернулись к себе», но никак не могут этого осознать.

«Россия утверждает себя снова тем, чем по сути всегда была, но не всегда осознавала и признавала: отдельной цивилизацией», — заявил лидер Международного евразийского движения.

Дугин подчеркнул, что Россия — не национальное государство, поэтому национализм стране глубоко чужд: он «внешний, карикатурный и искусственный». Россияне — именно народ, открытый ко всем, «кто разделяет с нами нашу судьбу, нашу миссию и наши ценности».

«Совсем недавно казалось, что мы говорим о каких-то абстракциях, исторических анахронизмах и отвлеченных построениях. Но то, чем жило "реальное общество", исчезло в один момент. Все это отключили мгновенно. И у нас внезапно не осталось ничего — кроме самих себя», — отметил Дугин в Telegram.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Кроме цивилизации, чуть было не исчезнувшей, у россиян осталась своя культура, свои традиции, своя история и идентичность. По мнению философа, мы резко шагнули в будущее, которое, как казалось еще неделю назад, вообще никогда не наступит.

«Наступило. Русское будущее. Точнее наступает. Или не так: это мы наступаем, наступают наши герои. Неумолимо, жертвенно и хмуро. Душа русского войска полна добра, а не ненависти и мести», — заключил Александр Дугин.

Global Look Press / MOD Russia

Напомним, в октября прошлого года Владимир Путин заявил, что после событий 1991 года россияне приобрели «коллективный иммунитет» к экстремизму, ведущему к потрясениям и социально-политическим обвалам. Президент подчеркнул ценность стабильности для граждан РФ и заявил, что российский консерватизм — это «консерватизм оптимистов».

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