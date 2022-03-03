Корнилов объяснил тактику Киева по затягиванию переговоров

Действия украинской делегации, которая вновь не явилась на переговоры, изменив на сутки время и место их проведения, отражают позицию Киева, который не собирается всерьез обсуждать мирные инициативы, а только старается тянуть время.

Такое мнение в разговоре с информагентством «ПолитРоссия» высказал политолог и публицист Владимир Корнилов, который прокомментировал сообщения о том, что украинская сторона в последний момент отказалась проводить второй раунд переговоров с Россией в Беловежской Пуще – там же, где 28 февраля прошел первый раунд, и выбрали местом встречи другой населенный пункт.

Второй раунд российско-украинских переговоров на территории Белоруссии был назначен на 2 марта, и делегация РФ во главе с Владимиром Мединским вовремя прибыла в Беловежскую Пущу на встречу с делегацией Киева.

Однако украинские переговорщики 2 марта даже не въехали на территорию Белоруссии, тронувшись в путь только утром 3 марта. При этом представители Киева заявили, что хотят изменить место проведения переговоров.

Точно также они действовали перед первой встречей, отложив ее начало на сутки.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По мнению Владимира Корнилова, подобное безобразное поведение украинской стороны ясно демонстрирует деструктивную позицию Киева, который вообще не настроен на серьезные переговоры с российской стороной.

Единственная цель, которую таким поведением преследуют представители украинского президента Владимира Зеленского, это затягивание времени, уверен эксперт.

«Чем больше она (украинская делегация) тянет время, тем циничнее звучат призывы киевского режима и Зеленского о необходимости договориться о прекращении огня на время переговоров», — добавил Корнилов.

По его мнению, все нынешние якобы мирные инициативы украинского президента, например, предложение прекратить огонь на время переговоров, делаются не ради деэскалации ситуации, а для того, чтобы дать возможность сражающимся на украинской территории нацистским батальонам перегруппироваться, перевооружиться, получив натовское оружие, а заодно и пополнить свои ряды иностранными наемниками, которые уже толпами съезжаются на Украину из разных стран.

Именно поэтому Киев настроен любыми средствами затягивать переговоры по деэскалации и демилитаризации.

Федеральное агентство новостей /

«А в это время будут гибнуть мирные люди. Конечно, это цинизм. Это лишний раз доказывает: Киев, как и те, кто заказывает там музыку, плевать хотели на жизни мирных людей», — заключил Владимир Корнилов.

Напомним, российско-украинские переговоры при посредничестве Белоруссии проводятся в условиях проходящей на Украине российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.

Целью освободительной операции РФ является прекращение геноцида русских людей на Украине и обеспечение безопасности жителей России и Донбасс в будущем.