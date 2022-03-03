Песков назвал чудовищной ситуацию с недопуском россиян на Паралимпиаду

Недопуск российских паралимпийцев на пекинские Игры-2022 — это чудовищная ситуация и позор для Международного паралимпийского комитета (МПК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, другие слова подобрать в сложившейся ситуации сложно. По его словам, решение МПК изменилось за один день.

«Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать. Вчера было принято одно решение, сегодня это решение поменяли, поэтому, конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», — сказал Песков на брифинге журналистам.

В среду, 2 марта, исполком МПК на фоне событий на Украине решил допустить спортсменов из России и Белоруссии до Паралимпийских игр в столице КНР, но в качестве нейтральных спортсменов. При этом в четверг руководство МПК изменило это решение на недопуск. В организации объяснили такое решение угрозой бойкота со стороны многих иностранных паралимпийцев.

Паралимпиада в Пекине стартует 4 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что это решение вынужденное и принято в соответствии с нормами международного права. Кроме того, Путин пояснил, что ключевая цель операции — защита мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов.