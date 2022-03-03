Песков: в Кремле восхищены героизмом российских военных в ходе спецоперации на Украине

Кремль восхищается героизмом российских военных в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подвиг российских военных войдет в историю борьбы с нацистами. Он добавил, что на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент Владимир Путин выскажется на эту тему. Также глава государства намерен затронуть тему жертв спецоперации на Украине.

«Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, детей. Это большая трагедия для всех нас», — сказал представитель Кремля.

Ранее на главной площади Новосибирска состоялась акция в поддержку российских военных, задействованных в операции в Донбассе. Активисты с плакатами собрались в Театральном сквере у НОВАТа.