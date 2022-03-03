Песков заявил, что решение о закрытии «Эха Москвы» приняли собственники и акционеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закрытием «Эха Москвы».

По словам официального представителя Кремля, решение о закрытии приняли акционеры и собственники СМИ. Он также подчеркнул, что радиостанция нарушила закон.

«Если собственник "Эха Москвы" захочет восстановить работу радиостанции, это возможно», — пояснил Песков.

Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков по спецоперации ВС РФ на Украине. Российских граждан также призвали получать информацию из достоверных источников.

Президент РФ Владимир Путин начал вынужденную спецоперацию на Украине с целью защитить население Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что Москва не собирается оккупировать украинскую территорию.