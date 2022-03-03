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Рогозин посоветовал США летать в космос «на своих метлах»

Россия
/ Обновлено: 03 марта 2022 13:17
Рогозин посоветовал США летать в космос «на своих метлах»

Россия в ответ на введенные Западом санкции прекращает поставки в США ракетных двигателей. 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя такое решение, посоветовал американцам летать в космос «на своих метлах». 

После начала российской спецоперации на Украине США заявили о том, что перекрывают более половины импорта высоких технологий в Россию и блокируют сотрудничество с РФ по МКС. 

Рогозин в ответ предупредил, что такое решение грозит сходом МКС с орбиты. Кроме того, Россия приостановила сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, всех российских специалистов отозвали из Французской Гвианы.

#санкции #рогозин #роскосмос
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