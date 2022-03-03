Рогозин посоветовал США летать в космос «на своих метлах»

Россия в ответ на введенные Западом санкции прекращает поставки в США ракетных двигателей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя такое решение, посоветовал американцам летать в космос «на своих метлах».

После начала российской спецоперации на Украине США заявили о том, что перекрывают более половины импорта высоких технологий в Россию и блокируют сотрудничество с РФ по МКС.

Рогозин в ответ предупредил, что такое решение грозит сходом МКС с орбиты. Кроме того, Россия приостановила сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, всех российских специалистов отозвали из Французской Гвианы.