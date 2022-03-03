Тренера Громову ранило отстранение российских паралимпийцев от Игр в Пекине

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова призналась, что ей было больно узнать о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) по поводу запрета россиянам выступать на Играх в Пекине.

МПК ранее сообщил о том, что было принято решение отстранить российских атлетов от участия в Паралимпиаде. Тренер лыжников и биатлонистов с поражением опорно-двигательного аппарата Громова рассказала, что российская сборная не почувствовала никакой напряженной обстановки, о которой говорил МПК.

«Больно, очень больно. Нет подходящих слов. Многих наших ребят ведь и в 2018 году тоже не допустили до Паралимпийских игр. Конца и края этому нет. Что делать, мы россияне. Будем крепиться, будем жить», — передает слова Ирины Громовой издание РИА Новости.

Изначально Международный олимпийский комитет сообщил о допуске российских олимпийцев к Играм в том случае, если они согласятся выступать в нейтральном статусе. Однако позже данное решение было изменено.