Мединский: второй раунд переговоров России и Украины может начаться в 15:00

Помощник президента России Владимир Мединский опроверг сообщения о переносе места второго раунда переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, консультации между контактными группами состоятся в Брестской области, как и было договорено. Мероприятие может начаться в 15:00 по московскому времени.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на очередную задержку со стороны киевской делегации. Дипломат подчеркнул, что украинцы, вне всяких сомнений, получают указания со стороны их американских партнеров. Киев в очередной раз демонстрирует свою полную несамостоятельность, резюмировал он.