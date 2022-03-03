Губернатор Томской области пожертвовал свой дневной заработок беженцам из Донбасса

Глава Томской области Сергей Жвачкин перечислил весь свой дневной заработок беженцам, прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жвачкин подчеркнул, что для помощи эвакуированным жителям ЛНР и ДНР волонтерами был открыт специальный благотворительный счет. Он перечислил на него свой дневной заработок и призвал жителей региона последовать его примеру.

«Уверен, моему примеру последуют тысячи жителей Томской области, у кого есть сердце, кто не может оставаться равнодушным к страданиям детей, женщин, стариков», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Губернатор также напомнил, что жители Томска и Северска могут передать вещи для беженцев в государственные центры социальной защиты. Он также поручил организовать центры сбора вещей во всех районах Томской области.

Как сообщает телеканал «360», жители Реутова собрали гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. Для этого выделили два склада и четыре автомобиля.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ходе своего телевизионного обращения 24 февраля. Она проводится с целью защитить жителей ЛНР от украинской агрессии. По словам Путина, ее проведение стало вынужденной мерой, так как для безопасности государства были созданы определенные риски.