Кедми: антироссийские санкции может отменить только Шойгу

Все ограничительные меры против России, которые когда-либо вводились странами Запада, остаются действовать вечно, их никто никогда не отменяет.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, слова которого приводит сетевое издание «Дельта».

Все эти расширенные санкции, готовили давно, и наконец западные политики нашли предлог, чтобы обложить ими Россию.

«Поэтому никакие политические и экономические маневры и договоренности, никакие уступки их не отменят. Что они все говорят: Россию удушим, задавим, экономически будем бить. А вот военные действия – боятся. То есть единственное, что их останавливает – это (глава Минобороны РФ Сергей) Шойгу, — подчеркнул Кедми. — Санкции может отменить только один человек – Шойгу. И (Глава МИД РФ Сергей) Лавров, трансформируя работу Шойгу в политические соглашения».

Также политолог добавил, что России не стоит обращать внимание на ведущиеся разговоры о ее международной изоляции, не переоценивать значение Организации Объединенных Наций и других инструментов.

Все решения этих организаций, убежден Кедми, не стоят той бумаги, на которой написаны.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Напомним, ранее западные страны в рамках введенных против России жестких санкций заморозили резервы Центробанка РФ.

Поводом для этого стало признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также проведение военной спецоперации по их защите от Украины. Как заявил, начиная спецоперацию, президент РФ Владимир Путин, Россия не ставит перед собой цели оккупировать Украину, а стремится толь ко к денацификации и демилитаризации соседнего государства.