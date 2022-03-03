Лавров констатировал несамостоятельность Украины в переговорах с Россией

Украина получает указания от Соединенных Штатов в переговорах с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступил перед российскими и иностранными журналистами. По его словам, Украина совершенно несамостоятельная.

«Опять украинская команда какие-то причины нашла, чтобы эти переговоры перенести. Наверняка они получают указания из Вашингтона, никаких сомнений нет», — сказал Лавров.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что делегация от Москвы прибыла на переговоры с Украиной. Встреча представителей может состояться в Беловежской Пуще.