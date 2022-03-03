«Настоящие убийцы»: Сергей Лавров о поддержке властей в Киеве националистов

Киевский режим поддерживают настоящие убийцы. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам дипломата, украинские власти не чураются никаких способов нанести урон не только России, но и собственным гражданам, чтобы вывернуть ситуации в свою пользу перед западными кураторами.

Сергей Лавров также прокомментировал задержку второго этапа переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, следующий раунд должен начаться сегодня, 3 марта, если украинская делегация в очередной раз не изменит своего мнения. Дипломат добавил, что РФ выдвинула минимальные из возможных условий для разрешения конфликта.