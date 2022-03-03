Лавров: решение ситуации на Украине будет найдено

Решение ситуации на Украине будет найдено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе большого интервью СМИ, в том числе зарубежным, российский министр отметил, что Киеву хорошо известны условия, которые являются минимальными для России.

«Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», — сказал Лавров.

По словам главы МИД, мир слушает Россию, но трудно сказать, насколько слышит.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ анонсировало большое интервью Лаврова. В ходе общения с журналистами глава МИД затронет ситуацию на Украине и спецоперацию РФ.