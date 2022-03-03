«Позорище». Экс-разведчик США обвинил НАТО в разжигании конфликта на Украине

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты ВМС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что именно Соединенные Штаты и Евросоюз виноваты в конфликте на Украине. По его словам, спецоперации России можно было избежать, если бы Запад всерьез воспринял предупреждения президента РФ Владимира Путина о красных линиях.

Напомним, глава государства неоднократно повторял европейским лидерам, что вступление Украины в НАТО несет прямую угрозу безопасности России. Реализация этого плана позволит Альянсу развернуть базы с летальным оружием непосредственно у границ страны.

В Киеве тем не менее продолжали провоцировать Москву и требовать принятия республики в военный блок. А западные страны этому потакали, не давая президенту Владимиру Зеленскому четкого ответа.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Дошло до того, что в середине февраля украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности поставил Западу ультиматум — или его страну принимают в Альянс, или Киев возрождает ядерный потенциал. Спустя три дня Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал эту меру «вынужденной».

«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», — констатировал Риттер.

Более того, бывший американский разведчик проанализировал военную мощь Североатлантического альянса и самого крупного государства мира и пришел к выводу, что противостоять России НАТО уже не в состоянии.

«На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище», — заключил экс-военный.

Ранее бывший депутат парламента Германии, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт назвал Украину красной линией России. Он также возложил вину за конфликт славянских народов на Европу и США. Подробнее — в нашем материале.